"Не нравится": звезда мирового футбола Салах выступил против VAR

Мохамед Салах заявил, что любит футбол "с ошибками судей".

Звездный нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказал мнение о системе видеоповторов в футболе (VAR).

Об этом Салах сказал в интервью CNN.

"Мой ответ всегда один - мне не нравится VAR. Мне не нравится. Я люблю футбол таким, какой он есть - с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков", - сказал Салах.

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"Защищать игроков от опасной игры - это нормально, но это, на мой взгляд, единственная причина, для того, чтобы использовать VAR", - добавил египтянин.

При этом Салах отметил, что благодаря VAR на нем будут фиксировать больше нарушений в штрафной:

"Ошибки судей и игроков, а также все остальные вещи позволяет футболу быть таким захватывающим. Что касается влияния VAR, за фолы на мне будет назначено больше пенальти, вот увидите", - добавил Салах.

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