Легенда Баварии продолжит карьеру в Италии (фото)

Франк Рибери будет выступать в Серии А за "Фиорентину".

Французский вингер Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".

Об этом сообщает официальный сайт "фиалок".

Рибери перешел в "Фиорентину" на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что контракт 36-летнего Рибери будет рассчитан на два года. Зарплата француза составит 4 миллиона евро в год.

Напомним, с 2007 по 2019 год Рибери выступал за "Баварию", с которой выиграл в общей сложности 24 трофея, в том числе девять раз чемпионат Германии и один раз Лигу чемпионов (в сезоне 2012-2013).

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины Марко Девич продолжит карьеру в Сербии.