Легенда Баварии продолжит карьеру в Италии (фото)
17:32, 21 августа 2019Футбол
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Франк Рибери будет выступать в Серии А за "Фиорентину".
Франк Рибери перешел в Фиорентину / фото: it.violachannel.tv
Французский вингер Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Об этом сообщает официальный сайт "фиалок".
Рибери перешел в "Фиорентину" на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что контракт 36-летнего Рибери будет рассчитан на два года. Зарплата француза составит 4 миллиона евро в год.
фото: it.violachannel.tv
Напомним, с 2007 по 2019 год Рибери выступал за "Баварию", с которой выиграл в общей сложности 24 трофея, в том числе девять раз чемпионат Германии и один раз Лигу чемпионов (в сезоне 2012-2013).
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины Марко Девич продолжит карьеру в Сербии.
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