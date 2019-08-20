Экс-игрок сборной Украины Девич продолжит карьеру на исторической родине (видео)
12:11, 20 августа 2019Футбол
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Нападающий вернулся в сербский клуб, за который выступал 15 лет назад.
Марко Девич подписал однолетний контракт / фото: fkvozdovac.rs
Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич продолжит карьеру в сербском клубе "Вождовац".
Об этом сообщает официальный сайт белградского клуба.
Контракт с 35-летним футболистом рассчитан на один сезон.
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Отметим, что Девич, который является уроженцем Белграда, выступал за "Вождовац" в 2004 году, после чего переехал в Украину, подписав контракт с "Волынью".
Предыдущий сезон нападающий провел в составе азербайджанского "Сабаха".
"Вождовац" представил Девича роликом в YouTube.
Напомним, в период с 2008 по 2014 годы Девич провел 35 матчей и забил 7 голов в футболке сборной Украины.
УНИАН ранее также сообщал о том, что трансфер Евгения Коноплянки в турецкий клуб может сорваться.
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