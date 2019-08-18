Шесть голов в семи матчах: украинский форвард Яремчук вновь забил за бельгийский клуб (видео)

Роман Яремчук демонстрирует потрясающую форму на старте нового сезона.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился очередным голом в составе бельгийского "Гента".

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Украинец отличился в матче четвертого тура чемпионата Бельгии против "Остенде".

На 48-й минуте матча Яремчук в касание замкнул передачу партнера, отправив мяч в сетку из центра штрафной.

Гол украинца, который был заменен на 82-й минуте, помог "Генту" одержать победу со счетом 2:0.

Для Яремчука этот гол стал шестым в семи матчах за "Гент" в новом сезоне.

Добавим, что в составе "Гента" весь матч провел украинец Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на замену на 63-й минуте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зубков принес победу "Ференцварошу" в матче чемпионата Венгрии.