Шесть голов в семи матчах: украинский форвард Яремчук вновь забил за бельгийский клуб (видео)
23:29, 18 августа 2019Футбол
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Роман Яремчук демонстрирует потрясающую форму на старте нового сезона.
Роман Яремчук / фото: twitter.com/KAAGent
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился очередным голом в составе бельгийского "Гента".
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Украинец отличился в матче четвертого тура чемпионата Бельгии против "Остенде".
На 48-й минуте матча Яремчук в касание замкнул передачу партнера, отправив мяч в сетку из центра штрафной.
Гол украинца, который был заменен на 82-й минуте, помог "Генту" одержать победу со счетом 2:0.
Для Яремчука этот гол стал шестым в семи матчах за "Гент" в новом сезоне.
Добавим, что в составе "Гента" весь матч провел украинец Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на замену на 63-й минуте.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зубков принес победу "Ференцварошу" в матче чемпионата Венгрии.
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