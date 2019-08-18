цей матеріал доступний українською

Шесть голов в семи матчах: украинский форвард Яремчук вновь забил за бельгийский клуб (видео)

23:29, 18 августа 2019
Футбол
139 0
Роман Яремчук / фото: twitter.com/KAAGent

Читайте такжеФорвард сборной Украины забил очередной гол в Лиге Европы (видео)

Украинец отличился в матче четвертого тура чемпионата Бельгии против "Остенде".

На 48-й минуте матча Яремчук в касание замкнул передачу партнера, отправив мяч в сетку из центра штрафной.

Гол украинца, который был заменен на 82-й минуте, помог "Генту" одержать победу со счетом 2:0.

Для Яремчука этот гол стал шестым в семи матчах за "Гент" в новом сезоне.

Добавим, что в составе "Гента" весь матч провел украинец Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на замену на 63-й минуте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зубков принес победу "Ференцварошу" в матче чемпионата Венгрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Роман Яремчук