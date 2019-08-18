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Украинский форвард принес победу команде Реброва в чемпионате Венгрии (видео)

09:48, 18 августа 2019
Футбол
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Александр Зубков забил единственный гол в матче / фото: fradi.hu

Форвард "Ференцвароша", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, отличился уже на 7-й минуте матча. Этот гол оказался единственным во встрече и дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии.

Во втором тайме Зубков быз заменен.

Участие в матче в составе "Ференцвароша" приняли и другие украинцы - Игорь Харатин появился на поле во втором тайме, а Даниил Игнатенко отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Видео гола Зубкова было опубликовано в Facebook M4Sport.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов.

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Теги: #Ференцварош#Сергей Ребров#Александр Зубков