Украинский форвард принес победу команде Реброва в чемпионате Венгрии (видео)

Александр Зубков отличился дебютным голом за "Ференцварош" в венгерском первенстве.

Украинский нападающий Александр Зубков стал автором победного гола в матче первого тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" - "Капошвар".

Форвард "Ференцвароша", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, отличился уже на 7-й минуте матча. Этот гол оказался единственным во встрече и дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии.

Во втором тайме Зубков быз заменен.

Участие в матче в составе "Ференцвароша" приняли и другие украинцы - Игорь Харатин появился на поле во втором тайме, а Даниил Игнатенко отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Видео гола Зубкова было опубликовано в Facebook M4Sport.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов.