Украинский форвард принес победу команде Реброва в чемпионате Венгрии (видео)
09:48, 18 августа 2019Футбол
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Александр Зубков отличился дебютным голом за "Ференцварош" в венгерском первенстве.
Александр Зубков забил единственный гол в матче / фото: fradi.hu
Украинский нападающий Александр Зубков стал автором победного гола в матче первого тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" - "Капошвар".
Форвард "Ференцвароша", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, отличился уже на 7-й минуте матча. Этот гол оказался единственным во встрече и дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии.
Во втором тайме Зубков быз заменен.
Участие в матче в составе "Ференцвароша" приняли и другие украинцы - Игорь Харатин появился на поле во втором тайме, а Даниил Игнатенко отыграл весь матч и заработал желтую карточку.
Видео гола Зубкова было опубликовано в Facebook M4Sport.
Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов.
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