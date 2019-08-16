Барселона потерпела поражение в матче-открытии чемпионата Испании

Действующий чемпион в Бильбао проиграл "Атлетику".

В рамках первого тура чемпионата Испании 2019-2020 "Атлетик" принимал "Барселону". Встреча завершилась сенсационным поражением каталонцев.

Единственный в матче гол был забит на 89-й минуте. Ариц Адурис, едва выйдя на замену, отправил мяч в сетку ударом боковыми ножницами.

"Барселона" в третий раз подряд потеряла очки в матче против "Атлетика" в рамках испанской Примеры (в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью).

Читайте такжеГол Месси признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (видео)

Отметим, что "Барселона" играла без своей главной звезды Лео Месси, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Интересно, что аргентинец не смог сыграть в матче первого тура испанской Примеры впервые за десять лет. Также в запасе каталонцев остался ведущий полузащитник Серхио Бускетс.

В то же время за "Барсу" дебютировали звездные новички: Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

"Атлетик" - "Барселона" - 1:0

Гол: Адурис, 89

"Атлетик": Симон, Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче, Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия, Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин, Вильямс (Адурис, 88)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн

УНИАН ранее также сообщал о том, что ПСЖ установил рекордную цену на Неймара для "Барселоны".