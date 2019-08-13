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Рекордная сумма: ПСЖ установил цену на Неймара для Барселоны

17:52, 13 августа 2019
Футбол
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Неймар / REUTERS

Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

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В Париже не горят желанием расставаться с игроком, но сам Неймар настроен вернуться в чемпионат Испании, где в его услугах заинтересована "Барселона".

Руководство ПСЖ готово одобрить трансфер форварда, если каталонцы заплатят 250 миллионов евро. Это на 28 миллионов больше, чем французы заплатили "Барселоне" за Неймара в 2017 году.

В то же время "Барселона" не спешит соглашаться на эти условия и пытается снизить цену, включив в сделку одного из своих игроков, которым может стать Филиппе Коутиньо.

Как сообщал УНИАН, ранее Неймар не явился вовремя на сбор ПСЖ, за что был оштрафован клубом.

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Теги: #футбол#Барселона#ПСЖ#Неймар