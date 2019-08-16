Лига Европы: известны все пары раунда плей-офф квалификации
По итогам матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы, а также отборочных поединков в Лиге чемпионов были сформированы все пары раунда плей-офф.
Борьбу за выход в групповой этап турнира продолжают 42 команды.
Украину на этой стадии представит только луганская "Заря".
Все пары раунда плей-офф:
Путь чемпионов
"Селтик" (Шотландия) - АИК (Швеция)
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Лудогорец" (Болгария) - "Марибор" (Словения)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь)
"Слован" (Словакия) - ПАОК (Греция)
Основной путь
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)
"Торино" (Италия) - "Вулверхэмптон" (Англия)
АЕК (Греция) - "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) - "Рейнджерс" (Шотландия)
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"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль)
"Стяуа" (Румыния) - "Витория Гимараеш" (Португалия)
"Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия)
"Партизан" (Сербия) - "Мольде" (Норвегия)
ПСВ (Нидерланды) - "Аполлон" (Кипр)
АЗ (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия)
"Страсбур" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия)
"Брага" (Португалия) - "Спартак" (Россия)
"Мальме" (Швеция) - "Бней Иегуда" (Израиль)
Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 августа. Жеребьевка группового этапа ЛЕ запланирована на 30 августа.
Как сообщал УНИАН, еще один представитель Украины "Мариуполь" вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения.