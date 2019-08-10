Милевский принес победу своей команде в матче чемпионата Беларуси (видео)
22:21, 10 августа 2019Футбол
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Гол экс-форварда сборной Украины оказался единственным во встрече.
"Динамо-Брест" лидирует в чемпионате Беларуси / фото: dynamo-brest.by
Украинский нападающий Артем Милевский своим голом принес победу брестскому "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Беларуси против могилевского "Днепра".
Милевский провел на поле весь матч, а отличился на 7-й минуте. Нападающий в касание переправил мяч в верхний угол ворот после прострела с левого фланга.
Встреча в итоге так и завершилась со счетом 1:0.
Этот гол стал для Милевского третьим в семнадцати матчах текущего чемпионата Беларуси. Также на счету украинца четыре голевые передачи.
"Динамо-Брест" лидирует в чемпионате Беларуси, набрав после семнадцати матчей 42 очка.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский рассказал о ночных гонках по Киеву с Андреем Шевченко.
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