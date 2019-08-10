Милевский принес победу своей команде в матче чемпионата Беларуси (видео)

Гол экс-форварда сборной Украины оказался единственным во встрече.

Украинский нападающий Артем Милевский своим голом принес победу брестскому "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Беларуси против могилевского "Днепра".

Милевский провел на поле весь матч, а отличился на 7-й минуте. Нападающий в касание переправил мяч в верхний угол ворот после прострела с левого фланга.

Встреча в итоге так и завершилась со счетом 1:0.

Этот гол стал для Милевского третьим в семнадцати матчах текущего чемпионата Беларуси. Также на счету украинца четыре голевые передачи.

"Динамо-Брест" лидирует в чемпионате Беларуси, набрав после семнадцати матчей 42 очка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский рассказал о ночных гонках по Киеву с Андреем Шевченко.