"Мой мир рухнул": Неймар обратился к фанатам по поводу обвинений в изнасиловании

Нападающий ПСЖ подчеркнул, что извлек урок из этой истории.

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар впервые поделился переживаниями по поводу обвинений в изнасиловании, которые недавно были официально сняты с футболиста.

Пост с текстом Неймар разместил на своей официальной странице в Instagram.

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"Это будет глава моей жизни, которую я никогда не забуду по многим причинам. Одна из них - ущерб, который был причинен мне, моей семье и близким людям. Я буду честен и не скажу, что счастлив сейчас, но все равно чувствую облегчение.

Этот шрам будет напоминать, что человек способен творить добро, но он также способен и на очень плохие поступки. Мой мир рухнул, и я упал на землю... Но я уверен, что это не конец, а большое начало. Хочу поддержать всех, кто оказывался в подобной ситуации с ложными обвинениями. А особенно - женщин, которые действительно оказались жертвами", - написал бразилец.

Напомним, 2 июня девушка, имя которой не называется, подала заявление в полицию. По ее словам, Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Неймару вручили повестку в суд, однако юристы девушки отказались вести дело, так как она призналась им, что половой акт произошел по взаимному согласию. В то же время девушка заявила, что Неймар проявил к ней жестокость и должен понести наказание за физическое насилие.

В итоге все обвинения со спортсмена были сняты.

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