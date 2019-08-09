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Гол Месси признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (видео)

16:24, 09 августа 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В первом поединке полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Ливерпуль" (3:0), а Месси во втором тайме нанес идеальный удар со штрафного.

Стоит отметить, что каталонцы потерпели поражение в ответной игре со счетом 0:4 и покинули турнир, а мерсисайдцы в итоге стали чемпионами.

УНИАН ранее сообщал, что Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины.

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Теги: #футбол#УЕФА#Барселона#Лига чемпионов#Лионель Месси