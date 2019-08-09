Гол Месси признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (видео)

Аргентинец забил гол-шедевр "Ливерпулю" со штрафного.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В первом поединке полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Ливерпуль" (3:0), а Месси во втором тайме нанес идеальный удар со штрафного.

Стоит отметить, что каталонцы потерпели поражение в ответной игре со счетом 0:4 и покинули турнир, а мерсисайдцы в итоге стали чемпионами.

УНИАН ранее сообщал, что Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины.