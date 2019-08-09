Гол Месси признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (видео)
16:24, 09 августа 2019Футбол
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Аргентинец забил гол-шедевр "Ливерпулю" со штрафного.
Лионель Месси / REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола по итогам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
В первом поединке полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Ливерпуль" (3:0), а Месси во втором тайме нанес идеальный удар со штрафного.
...and here it is 👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 августа 2019 г.
🔵🔴 A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeasonpic.twitter.com/nUHfJVPuBl
Стоит отметить, что каталонцы потерпели поражение в ответной игре со счетом 0:4 и покинули турнир, а мерсисайдцы в итоге стали чемпионами.
УНИАН ранее сообщал, что Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины.
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