Впервые в истории: Украина сыграет с африканской сборной в Днепре

Команда Андрея Шевченко встретится с нигерийцами.

Сборная Украины по футболу в сентябре проведет товарищеский матч с командой Нигерии.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Предлагаю членам исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион "Арена Днепр". Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым.

Также предлагаю исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина – Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арену". В случае одобрения инициативы исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье", - написал Павелко.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. 7 сентября украинцы встретятся с Литвой на выезде, а 14 октября дома будут принимать Португалию.

УНИАН ранее сообщал, что стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва.