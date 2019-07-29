Отбор на Евро-2020: стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва

Поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

Стартовала продажа билетов на матч седьмого тура квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, который пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове 11 октября.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Все билеты на игру будут именными. При входе на стадион вместе с билетом нужно будет иметь удостворение личности.

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Один человек может приобрести не больше четырех билетов. Для их покупки нужно будет указать номер и серию паспорта, а также свой идентификационный код.

Купить билеты можно только на сайте Ticketsbox.com.

Начало встречи Украина - Литва запланировано на 21.45.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Люксембург не будет оспаривать решение УЕФА по "делу Мораеса" в Спортивном арбитражном суде.