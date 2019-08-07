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Футболист Динамо извинился перед фанатами за ключевую ошибку в матче с Брюгге

09:44, 07 августа 2019
Футбол
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Александр Караваев был заменен в перерыве / фото: Динамо Киев

Слова Караваева приводит Sport Arena.

"Вроде бы позицию правильно выбрал, хотел сыграть в мяч, но он прокинул и просто об меня ударился. Конечно, вся вина лежит на мне, извинился перед командой и извиняюсь перед болельщиками. Не было бы пенальти… У нас были моменты, мы могли забить. Еще раз извиняюсь перед всеми", - сказал Караваев.

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Футболист "Динамо" также высказался об ответном матче:

"Психологически будет давить то, что надо забивать. Но уверен на стадионе будет много болельщиков и они поддержат нас. Родригеш и Цыганков скоро наберут форму и все будет хорошо. Соперник ничем не удивил, главное было реализовать свои моменты".

Напомним, "Динамо" уступило "Брюгге" со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 13 августа.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич нашел позитив в поражении от "Брюгге".

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Теги: #Динамо#Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов#Александр Караваев