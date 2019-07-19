Лица клуба на небоскребе: украинец Зинченко поучаствовал в презентации формы Манчестер Сити (фото, видео)
19:31, 19 июля 2019Футбол
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Украинский футболист представил новый комплект экипировки команды.
Александр Зинченко / REUTERS
Футболист сборной Украины Александр Зинченко принял участие в презентации трех новых комплектов формы "Манчестер Сити" на сезон-2019/20.
Украинец поднялся на один из небоскребов Шанхая, где команда проводит предсезонный тур, вместе с вингерами Давидом Сильвой и Рахимом Стерлингом.
Видео и фото представил официальный аккаунт клуба в Instagram.
Ранее УНИАН сообщал, что Зинченко сменил игровой номер в "Манчестер Сити".
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