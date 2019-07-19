Лица клуба на небоскребе: украинец Зинченко поучаствовал в презентации формы Манчестер Сити (фото, видео)

Украинский футболист представил новый комплект экипировки команды.

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