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Лица клуба на небоскребе: украинец Зинченко поучаствовал в презентации формы Манчестер Сити (фото, видео)

19:31, 19 июля 2019
Футбол
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Александр Зинченко / REUTERS

Украинец поднялся на один из небоскребов Шанхая, где команда проводит предсезонный тур, вместе с вингерами Давидом Сильвой и Рахимом Стерлингом.

Видео и фото представил официальный аккаунт клуба в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что Зинченко сменил игровой номер в "Манчестер Сити".

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Теги: #футбол#Александр Зинченко#Манчестер Сити