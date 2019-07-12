ФИФА серьезно ужесточила наказание за расизм

Дисквалификация за проявление расизма во время матчей увеличена в два раза

В ФИФА приняли решение ужесточить наказание за проявление расизма во время матчей.

Об этом сообщает Reuters.

ФИФА удвоила срок дисквалификации за расизм - теперь минимальный срок отстранения составит десять матчей.

Футболистам, которые станут жертвами расизма, будет позволено делать заявления о том, что они столкнулись с дискриминацией, и участвовать в судебных разбирательствах.

"ФИФА не оставит без помощи жертв расистских оскорблений", - говорится в заявлении организации.

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В обновленном дисциплинарном кодексе ФИФА расширена сфера того, что будет рассматриваться как дискриминационное поведение. Это любая дискриминация по расе, цвету коже, этнической принадлежности, национальности, социальной группе, полу, нарушению здоровья, сексуальной ориентации, языку, религии, политическим взглядам, достатку, рождению или другому статусу.

Также теперь арбитр после устного замечания при продолжении проявлений расизма сможет остановить игру. В таких случаях матч будет считаться отмененным.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА запретил российскому клубу использовать эмблему коммунистов.