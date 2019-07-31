Определились все участники третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
31 июля состоялось еще пять матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники и пары следующего раунда.
Результаты матчей
ХИК (Финляндия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1 (первый матч - 0:2)
АИК (Швеция) - "Марибор" (Словения) - 3:2 (овертайм) (первый матч - 1:2)
"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (первый матч - 1:1)
"Русенборг" (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0 (первый матч - 1:2)
"Копенгаген" (Дания) - "Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - 1:0 (первый матч - 2:0)
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Пары третьего раунда квалификации
Путь чемпионов
"Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)
ПАОК (Греция) – "Аякс" (Нидерланды)
АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)
Путь представителей лиг
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" Киев (Украина)
"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)
"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)
Как сообщал УНИАН, ранее украинец Марьян Швед отметился эффектным голом за "Селтик" в квалификации ЛЧ.