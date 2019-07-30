Украинец Швед отметился эффектным голом за Селтик в Лиге чемпионов (видео)

Хавбек забил дебютный гол за шотландскую команду.

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед отметился голом во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Хавбек забил свой дебютный мяч после перехода из львовских "Карпат".

В матче с эстонским "Нымме Калью" Швед вышел на замену на 70-й минуте, а на третьей добавленной забил красивый гол ударом с линии штрафной.

Итоговый счет матча - 2:0. В первом поединке "Селтик" забил эстонцам пять мячей. В следующем раунде отбора ЛЧ шотландцы сыграют с румынским "Клужем".

Напомним, зимой Швед подписал контракт с "Селтиком" на 4,5 года и в весенней части сезона выступал за "Карпаты" уже на правах аренды.

УНИАН ранее сообщал, что украинский нападающий провел феерический матч в Лиге чемпионов.