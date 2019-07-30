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Украинец Швед отметился эффектным голом за Селтик в Лиге чемпионов (видео)

22:59, 30 июля 2019
Футбол
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Швед помог Селтику победить / фото: ФК Селтик

Хавбек забил свой дебютный мяч после перехода из львовских "Карпат".

В матче с эстонским "Нымме Калью" Швед вышел на замену на 70-й минуте, а на третьей добавленной забил красивый гол ударом с линии штрафной.

Итоговый счет матча - 2:0. В первом поединке "Селтик" забил эстонцам пять мячей. В следующем раунде отбора ЛЧ шотландцы сыграют с румынским "Клужем".

Напомним, зимой Швед подписал контракт с "Селтиком" на 4,5 года и в весенней части сезона выступал за "Карпаты" уже на правах аренды.

УНИАН ранее сообщал, что украинский нападающий провел феерический матч в Лиге чемпионов.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов#Селтик#Марьян Швед