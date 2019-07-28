Звездный футболист Реала прибыл в Китай для подписания контракта с новым клубом (видео)

Гарет Бэйл покинет мадридскую команду.

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с клубом "Цзянсу Сунин".

Об этом сообщил портал Transfer News, опубликовав видео прилета звездного игрока.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM — Transfer News (@TransfersLlVE) 27 июля 2019 г.

По информации ряда источников, валлиец подпишет контракт на три года с зарплатой 22 миллиона евро за сезон.

30-летний игрок не нужен нынешнему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану. При этом пока неизвестно, какую компенсацию получит за игрока испанский клуб.

Напомним, Бэйл является игроком "Реала" с 2013 года.

УНИАН ранее сообщал, что знаменитый бразильский футболист ищет новый клуб через Instagram.