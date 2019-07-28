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Звездный футболист Реала прибыл в Китай для подписания контракта с новым клубом (видео)

09:38, 28 июля 2019
Футбол
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Гарет Бэйл / REUTERS

Об этом сообщил портал Transfer News, опубликовав видео прилета звездного игрока.

По информации ряда источников, валлиец подпишет контракт на три года с зарплатой 22 миллиона евро за сезон.

30-летний игрок не нужен нынешнему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану. При этом пока неизвестно, какую компенсацию получит за игрока испанский клуб.

Напомним, Бэйл является игроком "Реала" с 2013 года.

УНИАН ранее сообщал, что знаменитый бразильский футболист ищет новый клуб через Instagram.

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Теги: #футбол#Китай#Реал Мадрид#Гарет Бэйл