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Знаменитый бразильский футболист ищет новый клуб через Instagram

20:21, 27 июля 2019
Футбол
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Дани Алвес / REUTERS

В своем аккаунте в Instagram Алвес в шутливой форме написал о том, что хотел бы отправить свое резюме:

"Ищу работу, куда отправлять резюме? Напишите мне, если у вас есть время, чтобы его прочитать".

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Напомним, 36-летний бразилец на данный момент является свободным агентом, поэтому может присоединиться к любому клубу бесплатно. По данным СМИ, ветеран входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Сити".

Два предыдущих сезона Алвес провел в составе ПСЖ, а до этого в Европе выступал за "Ювентус", "Барселону" и "Севилью".

Этим летом вместе со сборной Бразилии Алвес стал победителем Кубка Америки.

УНИАН ранее также сообщал о том, что звезда "Реала" Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб.

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Теги: #трансферы#Дани Алвес