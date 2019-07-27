Знаменитый бразильский футболист ищет новый клуб через Instagram

Дани Алвес интересуется, куда можно отправить резюме.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес ищет себе новый клуб и напомнил об этом в соцсети.

В своем аккаунте в Instagram Алвес в шутливой форме написал о том, что хотел бы отправить свое резюме:

"Ищу работу, куда отправлять резюме? Напишите мне, если у вас есть время, чтобы его прочитать".

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Напомним, 36-летний бразилец на данный момент является свободным агентом, поэтому может присоединиться к любому клубу бесплатно. По данным СМИ, ветеран входит в сферу интересов "Интера" и "Манчестер Сити".

Два предыдущих сезона Алвес провел в составе ПСЖ, а до этого в Европе выступал за "Ювентус", "Барселону" и "Севилью".

Этим летом вместе со сборной Бразилии Алвес стал победителем Кубка Америки.

УНИАН ранее также сообщал о том, что звезда "Реала" Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб.