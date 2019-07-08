Месси может быть жестко наказан за свои заявления на Кубке Америки

Форвард критиковал руководство Кубка Америки.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть дисквалифицирован на длительный срок за критику руководства Южноамериканской конфедерации футбола во время выступления на Кубке Америки-2019.

Об этом сообщает издание AS.

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32-летний капитан аргентинской сборной оскорбительно отзывался про чиновников и заявил о коррупционной составляющей их действий, которые привели к ошибкам судей. За это футболисту грозит дисквалификация сроком до двух лет.

Если игрок получит максимальное наказание, то пропустит отборочные игры на чемпионат мира-2022, а также домашний Кубок Америки-2020.

Напомним, после матча за третье место между Аргентиной и Чили (2:1) Месси отказался от медали Кубка Америки, а также обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ. После полуфинальной игры с Бразилией (0:2) он критиковал работу арбитра, который не обращался к помощи VAR.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии в финале Кубка Америки обыграла Перу.