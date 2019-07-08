Женская версия Месси - в Атлетико: мадридский клуб подписал украинскую футболистку (фото, видео)
10:07, 08 июля 2019Футбол
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Футболистка сборной Украины продолжит карьеру в Испании.
Овдийчук выступала за Житлобуд-1 / фото: atleticodemadrid.com
Украинская нападающая Ольга Овдийчук подписала контракт с мадридским "Атлетико".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
25-летняя футболистка пополнила испанскую команду, покинув "Житлобуд-1". Она стала первым новичком "Атлетико" в межсезонье.
Стоит отметить, что в сети Овдийчук называют "Месси в юбке", а лучшие моменты с ее участием подтверждают данный статус.
"Переход в чемпионат Испании - шаг, которым я очень горжусь. У меня будет возможность защищать цвета большого клуба. Я выиграла все возможные титулы в Украине и теперь хочу продолжать расти. Моя главная задача - забивать голы", - прокомментировала Ольга свой переход.
Как сообщал УНИАН, Лионель Месси может быть дисквалифицирован за свои высказывания в прессе.
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