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Женская версия Месси - в Атлетико: мадридский клуб подписал украинскую футболистку (фото, видео)

10:07, 08 июля 2019
Футбол
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

25-летняя футболистка пополнила испанскую команду, покинув "Житлобуд-1". Она стала первым новичком "Атлетико" в межсезонье.

Стоит отметить, что в сети Овдийчук называют "Месси в юбке", а лучшие моменты с ее участием подтверждают данный статус.

"Переход в чемпионат Испании - шаг, которым я очень горжусь. У меня будет возможность защищать цвета большого клуба. Я выиграла все возможные титулы в Украине и теперь хочу продолжать расти. Моя главная задача - забивать голы", - прокомментировала Ольга свой переход.

Как сообщал УНИАН, Лионель Месси может быть дисквалифицирован за свои высказывания в прессе.

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Теги: #футбол#Атлетико Мадрид