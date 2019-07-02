Предложили 13 миллионов в год: знаменитый футбольный тренер уехал в Китай

Победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Рафа Бенитес возглавил китайский клуб "Далянь Ифан".

Испанский тренер Рафаэль Бенитес подписал контракт с китайским клубом "Далянь Ифан".

Об этом Бенитес сообщил в Twitter.

"После долгого пути… Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с "Далянь Ифан", - отметил испанец.

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Как утверждает Sky Sports, в Китае Бенитес будет зарабатывать 13,4 миллиона евро в год - в два раза больше, чем получал в "Ньюкасле".

Ранее Бенитес не смог договориться о новом контракте с "Ньюкаслом", который возглавлял на протяжении трех лет.

Напомним, по ходу своей карьеры испанский специалист выигрывал с "Ливерпулем" Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, с "Валенсией" и "Челси" - Кубок УЕФА/Лигу Европы, а с "летучими мышами" также чемпионат Испании. С "Интером" испанец побеждал в клубном чемпионате мира. На счету Бенитеса также несколько побед в национальных Кубках и Суперкубках.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый испанский футболист завершил карьеру.