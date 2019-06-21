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Знаменитый испанский футболист завершил карьеру

15:22, 21 июня 2019
Футбол
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Фернандо Торрес / фото: REUTERS

Об этом футболист написал на своей официальной странице в Twitter.

"У меня есть важное объявление. После 18 захватывающих лет наступил момент попрощаться с профессиональной карьерой. В следующее воскресенье, 23 июня, в 10 утра по местному времени в Японии я проведу пресс-конференцию в Токио, чтобы уточнить все детали. Увидимся там", - написал Торрес.

Последним клубом 35-летнего нападающего был японский "Саган Тосу", за который он провел 32 поединка и забил 4 гола. В прошлом Торрес также выступал за "Атлетико" Мадрид (350 матчей, 121 гол), "Челси" (172 матча, 45 голов), "Ливерпуль" (142 матча, 81 гол), "Милан" (10 матчей, 1 гол) и сборную Испании.

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На счету Торреса есть титулы чемпиона мира (2010), чемпиона Европы (2008, 2012), Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2018).

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Испании уволила главного тренера и назначила нового.

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Теги: #футбол#Атлетико Мадрид