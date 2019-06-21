Знаменитый испанский футболист завершил карьеру

Фернандо Торрес принял решение уйти из футбола после 18 лет выступлений.

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

Об этом футболист написал на своей официальной странице в Twitter.

"У меня есть важное объявление. После 18 захватывающих лет наступил момент попрощаться с профессиональной карьерой. В следующее воскресенье, 23 июня, в 10 утра по местному времени в Японии я проведу пресс-конференцию в Токио, чтобы уточнить все детали. Увидимся там", - написал Торрес.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Последним клубом 35-летнего нападающего был японский "Саган Тосу", за который он провел 32 поединка и забил 4 гола. В прошлом Торрес также выступал за "Атлетико" Мадрид (350 матчей, 121 гол), "Челси" (172 матча, 45 голов), "Ливерпуль" (142 матча, 81 гол), "Милан" (10 матчей, 1 гол) и сборную Испании.

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На счету Торреса есть титулы чемпиона мира (2010), чемпиона Европы (2008, 2012), Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2018).

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Испании уволила главного тренера и назначила нового.