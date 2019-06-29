Украинский защитник Шахтера перешел в португальский клуб (фото)

Валерий Бондаренко попробует свои силы в зарубежном клубе.

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко арендован клубом "Виторией Гимарайнш", о чем сообщила пресс-служба португальцев.

Срок соглашения рассчитан на один сезон. 25-летний футболист уже прибыл в Португалию, где поставил подпись под контрактом.

Стоит отметить, что Бондаренко зимой перешел в "Шахтер" из "Александрии", но провел в составе "горняков" только одну игру против "Львова" (3:0) в последнем туре УПЛ.

В прошлом сезоне "Виторию" тренировал Луиш Каштру, который недавно возглавил "Шахтер" вместо Паулу Фонсеки. Аренда украинского защитника стала частью этой сделки.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский защитник попытался оправдаться за переход в российский клуб.