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Украинский защитник Шахтера перешел в португальский клуб (фото)

09:25, 29 июня 2019
Футбол
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Бондаренко был куплен Шахтером у Александрии / фото: ФК Шахтер

Срок соглашения рассчитан на один сезон. 25-летний футболист уже прибыл в Португалию, где поставил подпись под контрактом.

Бондаренко не смог закрепиться в Шахтере / фото: twitter.com/oficialvfc

Стоит отметить, что Бондаренко зимой перешел в "Шахтер" из "Александрии", но провел в составе "горняков" только одну игру против "Львова" (3:0) в последнем туре УПЛ.

В прошлом сезоне "Виторию" тренировал Луиш Каштру, который недавно возглавил "Шахтер" вместо Паулу Фонсеки. Аренда украинского защитника стала частью этой сделки.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский защитник попытался оправдаться за переход в российский клуб.

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ#трансферы