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Шахтер стартовал с разгромной победы при новом главном тренере (видео)

21:14, 26 июня 2019
Футбол
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Горняки забили три гола / фото: ФК Шахтер

"Горняки" проводят тренировочный сбор в Германии.

Первый гол дончане сумели забить уже на третьей минуте, когда отличился Тете. Преимущество украинцев удвоил Алан Патрик, а точку во втором тайме поставил Даниил Сикан.

Стоит отметить, что "Шахтер" проводил первый матч под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.

Следующий контрольный матч дончане проведут 30 июня против софийского ЦСКА.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист "Шахтера" усилил команду Сергея Реброва.

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Теги: #футбол#Шахтер#товарищеские матчи