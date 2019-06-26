Шахтер стартовал с разгромной победы при новом главном тренере (видео)

Дончане уверенно разобрались с "Лудогорцем"

Донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над болгарским "Лудогорцем" в контрольном поединке со счетом 3:0.

"Горняки" проводят тренировочный сбор в Германии.

Первый гол дончане сумели забить уже на третьей минуте, когда отличился Тете. Преимущество украинцев удвоил Алан Патрик, а точку во втором тайме поставил Даниил Сикан.

Стоит отметить, что "Шахтер" проводил первый матч под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.

Следующий контрольный матч дончане проведут 30 июня против софийского ЦСКА.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист "Шахтера" усилил команду Сергея Реброва.