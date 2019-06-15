"Матч жизни": в сборной Украины U-20 прокомментировали фантастическую победу на чемпионате мира

Александр Петраков и Валерий Бондарь поделились эмоциями после победы в финале ЧМ-2019.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков и защитник команды Валерий Бондарь прокомментировали победу на чемпионате мира-2019.

Своими эмоциями Петраков и Бондарь поделились в эфире "UA: Перший", передает Tribuna.com.

"В первую очередь хочу поздравить ребят, свой тренерский и административный штаб с этой победой. Будет громко сказано, но и весь народ украинский. Здорово поддерживали. Спасибо фанатам огромное, играли будто бы дома. Они нас гнали вперед, помогали, огромное спасибо им за это", - сказал Петраков.

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"Это мой матч жизни. Выиграли всех поздравляю, извините, больше не осталось эмоций", - добавил тренер.

"Не знаю, как это передать словами. Думаю, тот, кто выигрывал крупные турниры, тоже не сможет это передать словами. Это невероятные эмоции. Это победа, прежде всего, для всей Украины, для болельщиков, которые нас поддерживали, переживали, для наших родных, близких", - сказал Бондарь.

Защитник также поблагодарил тренерский штаб и партнеров по команде:

"Хочу сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу, который вел нас к этому всему. И всем ребятам, которые отдавались во всех матчах полностью. Мы в это верили, мы это заслужили".

Напомним, в финальном матче Украина обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

УНИАН также сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с победой.