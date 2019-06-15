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"Украина сможет все": Зеленский поздравил юниорскую футбольную сборную с мировым чемпионством

21:41, 15 июня 2019
Футбол
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Игроки юниорской сборной Украины во время празднования гола / REUTERS

Поздравление появилось на странице президента в Twitter.

«Объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше!» – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, юниорская сборная Украины по футболу победила Южную Корею в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.

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Теги: #футбол#Украина