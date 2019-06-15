"Украина сможет все": Зеленский поздравил юниорскую футбольную сборную с мировым чемпионством

Юниорская сборная Украины по футболу победила Южную Корею в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу U-20 с мировым чемпионством.

Поздравление появилось на странице президента в Twitter.

«Объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше!» – говорится в сообщении.

Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 15, 2019

Как сообщал УНИАН, юниорская сборная Украины по футболу победила Южную Корею в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.