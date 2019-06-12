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Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины-2019

14:18, 12 июня 2019
Футбол
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Матч за Суперкубок пройдет на стадионе Черноморец / фото: fg.gov.ua

Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны "Шахтер" и серебряный призер УПЛ "Динамо".

Об этом в Twitter сообщил журналист Кирилл Крыжановский.

Матч за Суперкубок пройдет 28 июля.

Также в этот день пройдет часть матчей первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.

"Причиной столь позднего начала стала дата досрочных выборов в Парламент - 21 июля", - отметил журналист.

Ранее сообщалось о том, что принимать матч за Суперкубок будет стадион "Черноморец" в Одессе.

УНИАН также сообщал о том, где и когда пройдет матч за Суперкубок УЕФА-2019.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Суперкубок Украины