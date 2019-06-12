Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины-2019
14:18, 12 июня 2019Футбол
58 0
В поединке за трофей встретятся гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо".
Матч за Суперкубок пройдет на стадионе Черноморец / фото: fg.gov.ua
Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны "Шахтер" и серебряный призер УПЛ "Динамо".
Об этом в Twitter сообщил журналист Кирилл Крыжановский.
Матч за Суперкубок пройдет 28 июля.
Также в этот день пройдет часть матчей первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.
"Причиной столь позднего начала стала дата досрочных выборов в Парламент - 21 июля", - отметил журналист.
Ранее сообщалось о том, что принимать матч за Суперкубок будет стадион "Черноморец" в Одессе.
УНИАН также сообщал о том, где и когда пройдет матч за Суперкубок УЕФА-2019.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter