Еще один английский финал: когда и где пройдет матч за Суперкубок УЕФА
После того, как "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, определилась пара участников матча за Суперкубок УЕФА-2019.
В поединке за трофей "красные" встретятся с победителем Лиги Европы "Челси".
Таким образом, после двух английских финалов еврокубков болельщиков ждет еще одно английское противостояние за еврокубковый трофей.
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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.
Отметим, что номинальным хозяином финала будет "Ливерпуль".
Напомним, в финале ЛЧ "Ливерпуль" со счетом 2:0 выиграл у "Тоттенхэма", а в финале ЛЕ "Челси" разгромил "Арсенал" - 4:1.
УНИАН также сообщал о том, что лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории был признан защитник.