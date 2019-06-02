цей матеріал доступний українською

Еще один английский финал: когда и где пройдет матч за Суперкубок УЕФА

13:03, 02 июня 2019
Футбол
323 0
Ливерпуль / REUTERS

В поединке за трофей "красные" встретятся с победителем Лиги Европы "Челси".

Таким образом, после двух английских финалов еврокубков болельщиков ждет еще одно английское противостояние за еврокубковый трофей.

Читайте также"Наконец-то": как главный тренер Ливерпуля Клопп отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

Отметим, что номинальным хозяином финала будет "Ливерпуль".

Напомним, в финале ЛЧ "Ливерпуль" со счетом 2:0 выиграл у "Тоттенхэма", а в финале ЛЕ "Челси" разгромил "Арсенал" - 4:1.

УНИАН также сообщал о том, что лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории был признан защитник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Челси#Ливерпуль#Суперкубок УЕФА