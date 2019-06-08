Невероятная победа сборной Украины над Сербией: как это было (фотогалерея)

Украинцы во Львове со счетом 5:0 разгромили одного из главных конкурентов в борьбе за выход на Евро-2020

Сборная Украины одержала одну из лучших побед в своей истории. В матче третьего тура отбора на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко на "Арене Львов" во Львове разгромили сборную Сербии - 5:0.

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К перерыву украинцы вели со счетом 2:0 благодаря дублю Виктора Цыганкова. После перерыва дублем у нашей сборной отметился также Евгений Коноплянка, а еще один мяч провел Роман Яремчук.

Интересно, что сборная Украины продолжает оставаться непобедимой во Львове - 15 побед и 2 ничьи.

После этой встречи "желто-синие" набрали 7 очков и возглавляют группу В.

Победа украинской сборной - в фоторепортаже REUTERS.

Как сообщал УНИАН, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счет чего была разгромлена Сербия.