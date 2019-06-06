"Нас ждет непростая игра": Шевченко - о матче против Сербии (видео)
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы СМИ перед матчем отбора на Евро против сборной Сербии.
"Мы понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. Знаем их сильные качества. У Сербии - добротная команда. Знаем, что нас ждет непростая игра. Надеемся как всегда во Львове иметь хорошую поддержку. Ребята настроены, надеемся показать хороший футбол", - отметил Шевченко.
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Главный тренер сборной Украины также отметил сильную сторону соперника:
"У Сербии высокие игроки, которые хорошо играют головой. Это может сыграть большую роль. Конечно, мы учитывали этот момент. Очень важно уверенно сыграть на втором этаже".
В составе сербской сборной Шевченко выделил трех опытных футболистов:
"Это Тадич, Митрович и Коларов - игроки, которые оказывают очень сильное влияние на команду".
Шевченко также подчеркнул, что все футболисты, которые находятся в расположении сборной, здоровы и готовы выйти на поле.
Видео пресс-конференции Шевченко опубликовал официальный канал УАФ в YouTube.
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч Украина - Сербия.