"Нас ждет непростая игра": Шевченко - о матче против Сербии (видео)

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы СМИ перед матчем отбора на Евро против сборной Сербии.

"Мы понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. Знаем их сильные качества. У Сербии - добротная команда. Знаем, что нас ждет непростая игра. Надеемся как всегда во Львове иметь хорошую поддержку. Ребята настроены, надеемся показать хороший футбол", - отметил Шевченко.

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Главный тренер сборной Украины также отметил сильную сторону соперника:

"У Сербии высокие игроки, которые хорошо играют головой. Это может сыграть большую роль. Конечно, мы учитывали этот момент. Очень важно уверенно сыграть на втором этаже".

В составе сербской сборной Шевченко выделил трех опытных футболистов:

"Это Тадич, Митрович и Коларов - игроки, которые оказывают очень сильное влияние на команду".

Шевченко также подчеркнул, что все футболисты, которые находятся в расположении сборной, здоровы и готовы выйти на поле.

Видео пресс-конференции Шевченко опубликовал официальный канал УАФ в YouTube.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч Украина - Сербия.