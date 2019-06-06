Украина - Сербия: где смотреть матч отбора на Евро-2020
17:05, 06 июня 2019Футбол
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Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы.
Сборная Украины в двух стартовых турах набрала 4 очка / фото: УАФ
7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове пройдет матч третьего тура квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.
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Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч Украина - Сербия будет транслировать телеканал ТРК "Украина". Также прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Напомним, после двух стартовых туров украинская сборная набрала 4 очка, сыграв вничью с Португалией и обыграв Люксембург, и возглавляет таблицу группы В. У Сербии в активе 1 очко после одного матча.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины прибыла во Львов, где ее тепло встретили болельщики.
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