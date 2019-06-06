Украина - Сербия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы.

7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове пройдет матч третьего тура квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

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Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч Украина - Сербия будет транслировать телеканал ТРК "Украина". Также прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, после двух стартовых туров украинская сборная набрала 4 очка, сыграв вничью с Португалией и обыграв Люксембург, и возглавляет таблицу группы В. У Сербии в активе 1 очко после одного матча.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины прибыла во Львов, где ее тепло встретили болельщики.