"Он как группа поддержки": Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах

Главный тренер сборной Андрей Шевченко объяснил, почему Андрей Ярмоленко не сможет выйти на поле.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не поможет национальной команде в ближайших матчах отбора на Евро-2020.

Об этом Шевченко сказал в ходе пресс-конференции, видео которой было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.

"С нами остался Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному, ни ко второму матчу. Он как группа поддержки для нас здесь. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это больше ему нужно, чтобы он быстрее набирал кондиции после своих травм", - сказал Шевченко.

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"Это игрок с огромным опытом, игрок, который очень хорошо психологически влияет на команду. Он не занимает в сборной ничье место", - добавил главный тренер сборной Украины.

Шевченко также подчеркнул, что тренерский штаб сборной Украины согласовал с "Вест Хэмом" процесс тренировок для Ярмоленко:

"Он только восстанавливается. Вижу, что у него есть прогресс. Был определенный план тренировочного процесса, который "Вест Хэм" согласовывал с нашим тренерами по физической подготовке и врачами, чтобы Ярмоленко ни в коем случае не перегружался. У него всю эту неделю была легкая работа".

Что касается полузащитника "Шахтера" Марлоса, то, по словам Шевченко, решение по его участию в матче будет приниматься ближе к 7 июня.

Напомним, 7 июня Украина сыграет с Сербией, а 10 июня - с Люксембургом.

Как сообщал УНИАН, ранее к сборной Украины присоединились игроки "Динамо" и "Шахтера".