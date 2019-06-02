"Он как группа поддержки": Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не поможет национальной команде в ближайших матчах отбора на Евро-2020.
Об этом Шевченко сказал в ходе пресс-конференции, видео которой было опубликовано на официальном канале УАФ в YouTube.
"С нами остался Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному, ни ко второму матчу. Он как группа поддержки для нас здесь. Он немного участвует в тренировочном процессе. Это больше ему нужно, чтобы он быстрее набирал кондиции после своих травм", - сказал Шевченко.
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"Это игрок с огромным опытом, игрок, который очень хорошо психологически влияет на команду. Он не занимает в сборной ничье место", - добавил главный тренер сборной Украины.
Шевченко также подчеркнул, что тренерский штаб сборной Украины согласовал с "Вест Хэмом" процесс тренировок для Ярмоленко:
"Он только восстанавливается. Вижу, что у него есть прогресс. Был определенный план тренировочного процесса, который "Вест Хэм" согласовывал с нашим тренерами по физической подготовке и врачами, чтобы Ярмоленко ни в коем случае не перегружался. У него всю эту неделю была легкая работа".
Что касается полузащитника "Шахтера" Марлоса, то, по словам Шевченко, решение по его участию в матче будет приниматься ближе к 7 июня.
Напомним, 7 июня Украина сыграет с Сербией, а 10 июня - с Люксембургом.
Как сообщал УНИАН, ранее к сборной Украины присоединились игроки "Динамо" и "Шахтера".