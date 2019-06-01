Определился соперник сборной Украины по плей-офф молодежного чемпионата мира
10:16, 01 июня 2019Футбол
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Украинские футболисты проведут матч 1/8 финала ЧМ-2019 3 июня.
Сборная Украины вышла в плей-офф с первого места в группе / фото: УАФ
Сборная Украины в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2019 (U-20), который проходит в Польше, встретится со сборной Панамы.
Это стало известно после завершения матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2019.
Сборная Панамы заняла третье место в группе Е, сыграв вничью против Мали (1:1), проиграв французам (0:2) и выиграв у Саудовской Аравии (2:1).
Матч Украина - Панама пройдет 3 июня. Начало - в 18.30 по киевскому времени.
В случае победы Украина в 1/4 финала встретится с победителем пары Колумбия - Новая Зеландия.
Напомним, украинская сборная вышла в плей-офф с третьего места в группе.
Как сообщал УНИАН, в третьем туре группового этапа Украина вничью сыграла с Нигерией.
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