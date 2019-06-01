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Определился соперник сборной Украины по плей-офф молодежного чемпионата мира

10:16, 01 июня 2019
Футбол
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Сборная Украины вышла в плей-офф с первого места в группе / фото: УАФ

Это стало известно после завершения матчей последнего дня группового этапа ЧМ-2019.

Сборная Панамы заняла третье место в группе Е, сыграв вничью против Мали (1:1), проиграв французам (0:2) и выиграв у Саудовской Аравии (2:1).

Матч Украина - Панама пройдет 3 июня. Начало - в 18.30 по киевскому времени.

В случае победы Украина в 1/4 финала встретится с победителем пары Колумбия - Новая Зеландия.

Напомним, украинская сборная вышла в плей-офф с третьего места в группе.

Как сообщал УНИАН, в третьем туре группового этапа Украина вничью сыграла с Нигерией.

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Теги: #сборная Украины#ЧМ-2019 (U-20)