Финал Лиги Европы: анонс матча Челси - Арсенал

Два лондонских клуба сразятся за еврокубковый трофей в Баку.

29 мая в столице Азербайджана Баку пройдет финал Лиги Европы, в котором встретятся английские "Челси" и "Арсенал". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.

"Арсенал" в случае победы в финале получит путевку в Лигу чемпионов ("Челси" уже пробился в главный клубный турнир Европы через чемпионат Англии). Главный тренер "канониров" Унаи Эмери может выиграть ЛЕ в четвертый раз в карьере. В то же время для наставника "Челси" Маурицио Сарри этот титул может стать первым в карьере.

Также отметим, что в Баку знаменитый голкипер "Арсенала" Петр Чех проведет последний официальный матч в карьере.

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Путь к финалу

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"Челси" на пути к финалу не проиграл ни одного матча в Лиге Европы. Лондонцы набрали 16 очков из 18 возможных на групповой стадии, затем в плей-офф поочередно прошли "Мальме" (2:1 и 3:0), киевское "Динамо" (3:0 и 5:0), "Славию" (1:0 и 4:3), а также франкфуртский "Айнтрахт" (1:1, 1:1 и 4:3 по пенальти).

"Арсенал" в розыгрыше ЛЕ также встречался с украинским клубом - на групповой стадии лондонцы дважды обыграли "Ворсклу" (4:2 и 3:0). "Канониры" тоже набрали 16 очков в шести матчах группового этапа и вышли в плей-офф с первого места в группе. В матчах на выбывание "Арсенал" выбил из борьбы БАТЭ (0:1, 3:0), "Ренн" (1:3, 3:0), "Наполи" (2:0, 1:0) и "Валенсию" (3:1, 4:2)

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История взаимоотношений

В текущем сезоне "Челси" и "Арсенал" дважды играли друг против друга в АПЛ. Матч на "Стэмфорд Бридж" завершился победой "синих" со счетом 3:2, а на "Эмирейтс" со счетом 2:0 выиграли "канониры".

Участие в финалах Лиги Европы

"Челси" один раз играл в финале Лиги Европы (в 2013 году) и выиграл трофей, обыграв "Бенфику" со счетом 2:1. "Арсенал" добирался до финала тогда еще Кубка УЕФА в 2000 году и проиграл "Галатасараю" (0:0 и 1:4 по пенальти)

Травмы и дисквалификации

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У "Челси" под вопросом находится участие в матче полузащитника Н'Голо Канте, у которого были проблемы с коленом. Из-за травм финал пропустят Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои, Гари Кэхилл и Антонио Рюдигер.

У "Арсенала" не сыграет в матче хавбек Генрих Мхитарян, который не поехал с командой в Баку. Травмированы у "канониров" Аарон Рэмси, Дэнни Уэлбек и Эктор Бельерин.

Ориентировочные составы

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Педро, Азар, Жиру

"Арсенал": Чех, Колашинац, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт, Обамеянг

Слова перед матчем

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри:

"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих - Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал здорово играет в нападении. Этот финал очень важен для нас. Мне кажется, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне".

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери:

"Мы ставили перед собой цель пробиться в Лигу чемпионов - через местный чемпионат или Лигу Европы. Сейчас у нас есть возможность достичь этой цели. У "Арсенала" очень хорошие игроки, хотя и у "Челси" - тоже. Главная задача для нас - завоевать трофей. Мы дошли до этой стадии и хотим показать, на что способны".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен итальянец Джанлука Рокки.