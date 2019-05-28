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Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы

17:56, 28 мая 2019
Футбол
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Финал Лиги Европы впервые пройдет в Баку / uefa.com

Впервые в истории финал еврокубкового турнира пройдет в столице Азербайджана - Баку. Начало матча - в 22.00 по киевскому времени. 

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Смотреть поединок в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 21.45.

В 20.15 на этом же телеканале стартует передача "Шлях до Баку", в рамках которой футбольные эксперты проанализируют шансы команд перед финальной битвой, а по ее завершении помогут разобраться в деталях борьбы и прокомментируют ключевые эпизоды встречи.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".

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Теги: #Лига Европы#Челси#Арсенал Лондон