Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы

Решающий матч второго по рангу еврокубкового турнира впервые пройдет в Баку.

В среду, 29 мая, состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют лондонские клубы "Арсенал" и "Челси".

Впервые в истории финал еврокубкового турнира пройдет в столице Азербайджана - Баку. Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.

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Смотреть поединок в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 21.45.

В 20.15 на этом же телеканале стартует передача "Шлях до Баку", в рамках которой футбольные эксперты проанализируют шансы команд перед финальной битвой, а по ее завершении помогут разобраться в деталях борьбы и прокомментируют ключевые эпизоды встречи.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы "Челси" - "Арсенал".