Шахтер разгромил Мариуполь в 31-м туре УПЛ

Хет-трик Дентиньо помог "горнякам" одержать уверенную победу.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в статусе чемпиона принимал "Мариуполь" и одержал победу со счетом 4:0.

Хет-триком в составе победителей во втором тайме отметился Дентиньо, еще один мяч провел Тете.

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После 31-го тура "Шахтер" набрал 81 очко. У "Мариуполя" - 40 очков, приазовцы опустились на пятое место в турнирной таблице УПЛ.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 4:0

Голы: Дентиньо, 52, 57, 80, Тете, 78

"Шахтер": Трубин, Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 82), Тете, Соломон (Марлос, 69), Фернандо (Сиприано, 73), Дентиньо

"Мариуполь": Гальчук, Горбунов (Петерман, 67), Дава, Быков, Полегенько, Федорчук, Мишнев (Белоконь, 62), Путря, Тищенко, Вакула, Фомин (Бугай, 76)

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 31-м туре УПЛ одержало волевую победу над "Львовом".