Скоро прилетит в Киев: Динамо может возглавить польский тренер

По данным СМИ, киевский клуб находится на решающей стадии переговоров с Адамом Навалкой.

Руководство киевского "Динамо" в ближайшие дни проведет переговоры с иностранным специалистом.

Как сообщает Sport Arena, киевский клуб находится на решающей стадии переговоров. Потенциальный наставник "Динамо" прилетит в Киев на выходных и 26 мая может посетить матч против "Львова".

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Если переговоры пройдут успешно, о заключении контракта будет объявлено после окончания текущего сезона, когда истечет соглашение с нынешним главным тренером команды Александром Хацкевичем.

По данным сайта zbirna.com, руководство "Динамо" в Киеве будет вести переговоры с польским специалистом Адамом Навалкой.

Последним местом работы Навалки был польский "Лех", который он возглавлял до 31 марта 2019 года. С 2013 по 2018 годы 61-летний тренер руководил сборной Польши, которую вывел в четвертьфинал Евро-2016. Также специалист работал с рядом польских клубов.

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что задумывается о смене главного тренера.