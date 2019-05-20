Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги

Гранды украинского футбола встретятся в рамках 30-го тура УПЛ.

22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет всеукраинское дерби - "Шахтер" будет принимать "Динамо" в рамках 30-го тура УПЛ.

По мнению букмекеров, "Шахтер" является фаворитом матча. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,95, на ничью - 3,60, а на успех "Динамо" - 3,85.

На то, что "Шахтер" не проиграет (выиграет или сыграет вничью) букмекеры дают коэффициент 1,27, тогда как на то, что "Динамо" наберет очки в Харькове - 1,85.

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Напомним, эта встреча уже не будет нести никакой турнирной интриги - "Шахтер" за три тура до финиша чемпионата досрочно обеспечил себе золотые медали, а "Динамо" уже никак не потеряет второе место.

В текущем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встретятся уже в шестой раз. В матче за Суперкубок победу отпраздновали киевляне (1:0), в УПЛ одна победа у "Динамо" (1:0), одна - у "Шахтера" (2:1), а еще одна встреча завершилась вничью (0:0). В 1/4 финала Кубка Украины после ничьей в основное время "горняки" выиграли по пенальти - 1:1 и 4:3.

УНИАН также сообщал о том, что, выиграв УПЛ, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов в истории независимой Украины.