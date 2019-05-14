Манчестер Сити грозит исключение из Лиги чемпионов на один сезон

Клуб может быть признан виновным в финансовых нарушениях.

Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений.

По информации New York Times, на этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может потребовать для "Ман Сити" дисквалификацию в Лиге чемпионов. Ожидается, что глава следственной группы и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм будет добиваться "бана" как минимум на один сезон.

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"Ман Сити" обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. УЕФА ранее уже наказывал англичан за нарушения финансовых ограничений. Тогда клуб оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

Сообщается, что в рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе с Летермом провела встречу с представителями "Манчестер Сити" в апреле в Швейцарии, но не получила убедительных объяснений со стороны клуба.

Остается неясным, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или в сезоне-2020/21. "Манчестер Сити" всячески отвергает обвинения в свой адрес.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье "Манчестер Сити" второй год подряд выиграл чемпионат Англии, на 1 очко опередив в "золотой" гонке "Ливерпуль".