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Манчестер Сити выиграл у Ливерпуля чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге

18:59, 12 мая 2019
Футбол
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"Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии сезона-2018/2019 / REUTERS

"Манчестер Сити" второй год подряд выиграл чемпионат Англии. "Горожане" всего на 1 пункт опередили в противостоянии за главный английский трофей своего соперника - "Ливерпуль". 

В матче последнего, 38-го тура "Ман Сити" обыграл на выезде "Брайтон" - 4:1. Несмотря на то, что хозяева первыми забили гол, подопечные Хосепа Гардиолы ответили четырьмя точными ударами Серхио Агуэро, Эмерика Лапорта, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Отметим, что все 90 минуты в составе "Сити" провел украинский защитник Александр Зинченко. Для него это второе звание чемпиона Англии в карьере. 

Параллельно с матчем в Брайтоне "Ливерпуль" принимал дома "Вулверхэмптон". Победа "Красных" со счетом 2:0 (дубль Садио Мане) стала слабым утешением для команды Юргена Клоппа, которая могла рассчитывать на трофей лишь в случае осечки своего главного противника. 

REUTERS

Брайтон – Манчестер Сити 1:4 

Голы: 1:0 – 27 Мюррей, 1:1 – 28 Агуэро, 1:2 – 38 Лапорт, 1:3 – 63 Марез, 1:4 –72 Гюндоган.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0

Голы: 1:0 – 17 Мане, 2:0 – 81 Мане.

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Теги: #Ливерпуль#Александр Зинченко#Манчестер Сити#английская премьер-лига