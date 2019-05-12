Манчестер Сити выиграл у Ливерпуля чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге

Украинец Александр Зинченко - чемпион Англии второй сезон подряд!

"Манчестер Сити" второй год подряд выиграл чемпионат Англии. "Горожане" всего на 1 пункт опередили в противостоянии за главный английский трофей своего соперника - "Ливерпуль".

В матче последнего, 38-го тура "Ман Сити" обыграл на выезде "Брайтон" - 4:1. Несмотря на то, что хозяева первыми забили гол, подопечные Хосепа Гардиолы ответили четырьмя точными ударами Серхио Агуэро, Эмерика Лапорта, Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Отметим, что все 90 минуты в составе "Сити" провел украинский защитник Александр Зинченко. Для него это второе звание чемпиона Англии в карьере.

Параллельно с матчем в Брайтоне "Ливерпуль" принимал дома "Вулверхэмптон". Победа "Красных" со счетом 2:0 (дубль Садио Мане) стала слабым утешением для команды Юргена Клоппа, которая могла рассчитывать на трофей лишь в случае осечки своего главного противника.

Брайтон – Манчестер Сити 1:4

Голы: 1:0 – 27 Мюррей, 1:1 – 28 Агуэро, 1:2 – 38 Лапорт, 1:3 – 63 Марез, 1:4 –72 Гюндоган.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0

Голы: 1:0 – 17 Мане, 2:0 – 81 Мане.