"Шахтеру можно вешать медальки": в Динамо возмутились судейством матчей УПЛ (видео)

Александр Хацкевич и Игорь Суркис высказались о работе судей в чемпионате Украины.

Главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича и президента киевского клуба Игоря Суркиса возмутило судейство в матчах чемпионата Украины.

Хацкевич высказался о работе судей на пресс-конференции после матча "Львов" - "Динамо" (0:1), по ходу которого арбитр удалил двух игроков киевлян.

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"Про судейские моменты я уже говорил. "Шахтер" во второй половине чемпионата пробил уже пять пенальти, мы эти пенальти не бьем, но в каждой игре получаем по пять-семь желтых карточек, получаем удаления. Но мы будем сражаться, кто бы там что не решил за нас сверху! Потому что на самом деле это форменное безобразие", - сказал Хацкевич.

Суркис в интерью "Профутболу" отметил неквалифицированную работу арбитра в матче "Динамо" - "Шахтер" (0:0)

"Зачем мы будем говорить, что будем вешать "Шахтеру" медальки? Им медальки можно вешать только потому, как судил в этом матче судья. И не более того. Я считаю, что нужно давать играть в футбол. Надо доверять более квалифицированным арбитрам. А если у нас нет таких, то была прекрасная практика на такие матчи приглашать зарубежных арбитров", - сказал президент "Динамо".

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" не забил два пенальти, но выиграл в Мариуполе.