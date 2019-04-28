ПСЖ сенсационно проиграл в финале Кубка Франции (видео)

В матче за трофей ПСЖ в серии пенальти проиграл "Ренну".

"Пари Сен-Жермен" сенсационно не сумел завоевать Кубок Франции. В финальном матче подопечные Томаса Тухеля проиграли "Ренну".

Уже к 21-й минуте матча ПСЖ лидировал со счетом 2:0, однако затем упустил свое преимущество. В овертайме команды не смогли определить победителя, а в серии пенальти со счетом 6:5 выиграл "Ренн". Решающий промах у парижан допустил Кристофер Нкунку.

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Отметим, что в конце дополнительного времени красную карточку у ПСЖ заработал Килиан Мбаппе.

"Ренн" впервые в истории стал обладателем Кубка Франции и завоевал свой первый с 1971 года трофей. ПСЖ впервые за пять лет не сумел выиграть Кубок страны.

"Ренн" - ПСЖ - 2:2 (по пенальти - 6:5)

Голы: Кимпембе, 40 (в свои ворота), Мешер, 66 - Алвес, 13, Неймар, 21

"Ренн": Коубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Сарр, Андре, Гренье, Бурижо (Леа Силики, 106), Бен Арфа, Ньянг

ПСЖ: Ареола, Дагба (Диаби, 106 (Нкунку, 120+1)), Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Алвес, Верратти, Дракслер (Кавани, 91), Ди Мария (Паредес, 75), Мбаппе, Неймар

Удаление: Мбаппе, 119

Как сообщал УНИАН, ранее ПСЖ в восьмой раз выиграл чемпионат Франции.