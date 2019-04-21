ПСЖ в 8-й раз выиграл чемпионат Франции

Парижане выиграли чемпионское звание за 5 туров до конца первенства.

«ПСЖ» досрочно, за 5 туров до конца первенства, стал чемпионом Франции в сезоне-2018/19.

Это стало известно после того, как «Лилль», идущий на втором месте, в матче 33-го тура чемпионата не смог обыграть «Тулузу» (0:0) и потерял шансы догнать парижан по очкам.

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Этот чемпионский титул стал для «ПСЖ» шестым за последние семь лет и восьмым в истории.

В историческом реестре «ПСЖ» обошел «Лион», у которого 7 национальных титулов, и догнал «Монако» и «Нант» (по 8 чемпионских званий). Теперь «ПСЖ» уступает только «Марселю» (9 титулов) и «Сент-Этьену» (10).

Как сообщал УНИАН, "ПСЖ" и "Монако" выйдут на матч очередного тура в футболках с изображениями знаменитого собора Нотр-Дам де Пари, который пострадал от сильного пожара 15 апреля. Кроме того, двое пожарных нанесут символический удар по мячу.