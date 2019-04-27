Лидер сборной Украины Ярмоленко вернулся к тренировкам после серьезной травмы (видео)
13:56, 27 апреля 2019Футбол
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Вингер "Вест Хэма" приступил к тренировкам с мячом.
Андрей Ярмоленко стал главным героем поединка "Эвертон" - "Вест Хэм" / REUTERS
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам после травмы ахилла.
Соответствующее видео Ярмоленко добавил в Instagram-stories.
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"Счастлив снова встретиться с тобой", - написал украинский футболист, добавив к подписи изображение мяча.
Напомним, Ярмоленко получил травму ахилла 20 октября прошлого года, после чего перенес операцию и не выходил на поле.
В составе "Вест Хэма" украинец успел провести 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько пропустит из-за травмы украинец Евгений Коноплянка.
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