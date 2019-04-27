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Лидер сборной Украины Ярмоленко вернулся к тренировкам после серьезной травмы (видео)

13:56, 27 апреля 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко стал главным героем поединка "Эвертон" - "Вест Хэм" / REUTERS

Соответствующее видео Ярмоленко добавил в Instagram-stories.

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"Счастлив снова встретиться с тобой", - написал украинский футболист, добавив к подписи изображение мяча.

Напомним, Ярмоленко получил травму ахилла 20 октября прошлого года, после чего перенес операцию и не выходил на поле. 

В составе "Вест Хэма" украинец успел провести 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько пропустит из-за травмы украинец Евгений Коноплянка.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм