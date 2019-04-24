Динамо и Шахтер не определили победителя в матче с драматичной развязкой

Денис Бойко спас "Динамо" от поражения в матче с "Шахтером", отбив пенальти на 94-й минуте.

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" в Киеве принимало "Шахтер". Встреча завершилась вничью.

В первом тайме самый опасный момент был у "Шахтера" - Веллингтон Нем опасно пробивал из центра штрафной, но мяч пролетел над "девяткой".

Второй тайм также не порадовал большим количеством моментов. Виталию Миколенко совсем немного не хватило, чтобы замкнуть подачу Виктора Цыганкова со штрафного. У "Шахтера" с острого угла красиво "ножницами" пробивал Исмаили, однако мяч, зацепив штангу, попал в сетку с внешней стороны ворот.

Отметим, что во втором тайме обе команды из-за травм потеряли своих лидеров - матч не смогли завершить Беньямин Вербич и Тарас Степаненко.

На 94-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо" за фол Никиты Бурды на Дентиньо. Однако экс-динамовец Жуниор Мораес с "точки" не сумел переиграть Дениса Бойко.

Таким образом, "Динамо" по-прежнему на 7 очков отстает от "Шахтера" в чемпионской гонке - у киевлян 57 очков, у "горняков" - 64

"Динамо" - "Шахтер" - 0:0

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Шепелев, Шапаренко (Цитаишвили, 55), Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич (Русин, 73).

"Шахтер": Пятов, Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик, Тайсон, Соломон, Нем (Коваленко, 72), Мораес.

На 90+4 минуте Жуниор Мораес не реализовал пенальти (вратарь)

УНИАН также сообщал о том, что в 25-м туре УПЛ "Заря" обыграла "Львов".