Заря вырвала победу у Львова в матче УПЛ

"Заря" и ФК "Львов" встречались в рамках 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре чемпионата Украины "Заря" на "Славутич Арене" в Запорожье принимала ФК "Львов". Хозяева одержали волевую победу - 2:1.

На 42-й минуте матча Бруно Дуарте вывел гостей вперед, отличившись ударом головой после навеса со штрафного. Через четырнадцать минут "Заря" отыгралась также благодаря голу головой - забил Филипп Будковский. На последних минутах поединка победу хозяевам принес Александр Караваев, который реализовал пенальти.

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После этого матча "Заря" набрала 35 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У "Львова" - 30 очков и шестая строчка.

"Заря" - ФК "Львов" - 2:1

Голы: Будковский, 56, Караваев, 90 (с пенальти) - Бруно, 42.

"Заря": Шевченко, Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Чайковский, Арвеладзе, Громов (Леднев, 46), Лунев (Кабаев, 46), Хомченовский (Кочергин, 71), Будковский.

"Львов": Бандура, Висенте, Парамонов, Адамюк, Воронин, Борзенко, Сабино (Шина, 63), Мартан, Алваро (Педро, 53), Пернамбуко (Насонов, 70), Бруно.

УНИАН также сообщал о том, что в 25-м туре УПЛ "Ворскла" совершила невероятный камбэк в матче против "Десны".