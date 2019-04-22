"Никогда не говори никогда": Блохин высказался о возможном возвращении в политику

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины не исключил варианта с возвращением.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин оценил вероятность своего возвращения в политику.

Об этом Блохин сказал в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

"Никогда не говори никогда, все может быть. Но, честно, удовольствия сильно не получил. Первый раз, когда попал народным депутатом в Верховную Раду - понимал, что нужно возвращаться в Украину, поэтому было проще", - сказал Блохин, добавив, что за "поднятую руку" ему не платили.

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Также тренер вспомнил известный политический ролик:

"Когда я говорил Юрию Бойко: "Не переживай, я фартовый, мы пройдем", мы не попали в Верховную раду".

Блохин отметил, что продолжает интересоваться политикой:

"Как без политики в нашей жизни? Новости смотрю, это естественно".

Напомним, Блохин дважды избирался депутатом Верховной рады.

УНИАН также сообщал о том, как украинские спортсмены голосовали во втором туре выборов президента Украины.