цей матеріал доступний українською

"Никогда не говори никогда": Блохин высказался о возможном возвращении в политику

14:17, 22 апреля 2019
Футбол
259 0
Блохин продолжает интересоваться политикой / ffu.org.ua

Об этом Блохин сказал в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

"Никогда не говори никогда, все может быть. Но, честно, удовольствия сильно не получил. Первый раз, когда попал народным депутатом в Верховную Раду - понимал, что нужно возвращаться в Украину, поэтому было проще", - сказал Блохин, добавив, что за "поднятую руку" ему не платили.

Читайте такжеБлохин: спросил у мальчишек, кто я такой, никто не знал

Также тренер вспомнил известный политический ролик:

"Когда я говорил Юрию Бойко: "Не переживай, я фартовый, мы пройдем", мы не попали в Верховную раду".

Блохин отметил, что продолжает интересоваться политикой:

"Как без политики в нашей жизни? Новости смотрю, это естественно". 

Напомним, Блохин дважды избирался депутатом Верховной рады.

УНИАН также сообщал о том, как украинские спортсмены голосовали во втором туре выборов президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Олег Блохин