"Никогда не говори никогда": Блохин высказался о возможном возвращении в политику
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин оценил вероятность своего возвращения в политику.
Об этом Блохин сказал в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".
"Никогда не говори никогда, все может быть. Но, честно, удовольствия сильно не получил. Первый раз, когда попал народным депутатом в Верховную Раду - понимал, что нужно возвращаться в Украину, поэтому было проще", - сказал Блохин, добавив, что за "поднятую руку" ему не платили.
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Также тренер вспомнил известный политический ролик:
"Когда я говорил Юрию Бойко: "Не переживай, я фартовый, мы пройдем", мы не попали в Верховную раду".
Блохин отметил, что продолжает интересоваться политикой:
"Как без политики в нашей жизни? Новости смотрю, это естественно".
Напомним, Блохин дважды избирался депутатом Верховной рады.
УНИАН также сообщал о том, как украинские спортсмены голосовали во втором туре выборов президента Украины.