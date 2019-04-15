"Не договорились по суммам": Шахтер пытался подписать экс-легионера Динамо (видео)

Чемпион Украины в зимнее межсезонье хотел усилиться бразильцем Дуду.

Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье пытался подписать экс-игрока "Динамо" Дуду, который на данный момент защищает цвета бразильского "Палмейраса".

Об этом Дуду рассказал в интервью Football Hub.

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"В декабре со мной говорил представитель "Шахтера". Он спрашивал, мог ли бы я вернуться в Украину и играть в их команде. Но, к сожалению, не договорились по суммам, которые бы устроили и "Палмейрас", и меня. Таким образом, мы не смогли достичь согласия", - сказал Дуду.

Напомним, Дуду был игроком "Динамо" в период с 2011 по 2015 годы с перерывом на аренду в "Гремио" в 2014 году. Однако заиграть в составе киевлян бразилец так и не сумел.

В 2018 году 27-летний Дуду был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Динамо" подписало уругвайского футболиста.